ESENYURT'TA 'SOSYAL MESAFESİZ', 'SEÇMECE BUNLAR' ÇAĞRILI SEMT PAZARI Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta kurulan semt pazarında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı gibi, alışverişe gelenlerin sebze ve meyveleri elleriyle seçtiği görüldü.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta kurulan semt pazarında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı gibi, alışverişe gelenlerin sebze ve meyveleri elleriyle seçtiği görüldü.

Kuruçeşme Mahallesi'nde her hafta olduğu gibi kurulan Çarşamba pazarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen sebze ve meyveleri seçmeme yasağına bu pazarda uyulmadı. Esenyurt Belediye zabıtasının da müdahale etmediği seçmeli sebze ve meyve satışının yanı sıra yumurtayı elleriyle seçen müşteriler tehlikeye aldırmadan ürünleri aldı. Bazı pazarcıların da yasağı hiçe sayarak, "Seçmece bunlar" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

---------------------Pazara gelenler sebze ve meyveleri elleri ile seçerken-Meyve sebzeleri, yumurtaları elleri ile seçenler-Pazarcıların "Seçmece bunlar" diye bağırması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA