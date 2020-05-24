Esenyurt'ta sosyal mesafe çubuğuyla halay
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Esenyurt'ta sosyal mesafe çubuğuyla halay

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi.

Esenyurt'ta sosyal mesafe çubuğuyla halay
24.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:47

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi. Vatandaşlar sihirbaz, maskot gösterisi ve halk oyunlarını evlerinin camlarından izlerken ekiplerin sosyal mesafe çubuklarıyla halay çektiği o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kaldı. Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayramın ilk gününde gezici bayram eğlencesi düzenledi. Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipler Esenyurt'u sokak sokak gezdi. Esenyurtlular da etkinlikleri camlarından izleyerek takip etti. Halk oyunları ekibinin sosyal mesafeli halayı büyük ilgi çekti. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için yapılan etkinlikler bayram boyunca devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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