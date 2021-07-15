ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI
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ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

ESENYURT'ta akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişiye sopalarla vurulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Van'da bulunan arazi nedeniyle akraba olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Bir ailenin, kaçıp eve saklanmasının ardından saldırganlar daireye taş atmaya başladı. Eve saklanan aile üyelerinin dışarı çıkmaması üzerine saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya gruptan bir kişinin sopalarla dövülmesi yansıdı.

ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI
ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI
ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI
ESENYURT'TA SOPALI ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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