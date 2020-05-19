ESENYURT'TA SOPA, SANDALYE VE SAKSILARIN KULLANILDIĞI KAVGA KAMERADA
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ESENYURT'TA SOPA, SANDALYE VE SAKSILARIN KULLANILDIĞI KAVGA KAMERADA

ESENYURT'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürerken iki grup Suriyeli arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

ESENYURT'TA SOPA, SANDALYE VE SAKSILARIN KULLANILDIĞI KAVGA KAMERADA
19.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:28

ESENYURT'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürerken iki grup Suriyeli arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sultaniye Mahallesi'ndeki 632'nci Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada iki grup bir birine sopa, sandalye ve saksı attı. saksılar da kullanıldığı kavgada iki Suriyeli hafif yaralandı. Kavga sırasında park halindeki bir araç da hasar gördü. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir kişiyi sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti, iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı hasar gören kişi de kavga edenlerden şikayetçi oldu. Kavga bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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