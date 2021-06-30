ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI
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ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta fotoğrafını çektiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi, kadının kocası tarafından sokak ortasında tekme tokat dövdü.

ESENYURT'ta fotoğrafını çektiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi, kadının kocası tarafından sokak ortasında tekme tokat dövdü. Olayı duyan mahallelinin de dövdüğü yabancı uyruklu kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay İncirtepe Mahallesi'nde dün akşam oldu. İddiaya göre, yolda yürüyen yabancı uyruklu kişi, yanına yaklaştığı kadının fotoğrafını çektikten sonra sözlü tacizde bulundu. Kadın, fotoğraflarını çeken kişinin elindeki telefonu alarak, yakındaki evine koşup eşine olanları anlattı. Eşinin fotoğraflarının çekildiğini görünce sinirlenen koca, telefonunu alabilmek için kadının peşinden koşan yabancı uyruklu kişiyi durdurarak sokak ortasında tekme ve tokat dövdü. Olayı öğrenen mahalle sakinleri de tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi dövdü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yabancı uyruklu kişiyi kurtararak, ambulansla hastaneye gönderilmesini sağladı.

ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI
ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI
ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI
ESENYURT'TA SOKAKTAKİ KADINA TACİZ İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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