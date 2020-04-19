Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti
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Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti

Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti Esenyurt'ta, sokakta yerde yatan adam eşinin kendisini zehirlendiğini iddia ederek, vatandaşlardan yardım istedi.

19.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:40
Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti

Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta, sokakta yerde yatan adam eşinin kendisini zehirlendiğini iddia ederek, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, adamın hakkında eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yatan erkek bir şahıs, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahıs konuşmaya çalıştı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, eşinin kendisini zehirlediğini bu yüzden evden çıktığını iddia etti. Apartman önünde yatan kişi ile polis bir süre konuşmaya çalıştı. Bir süre yerde yatmaya devam eden şahsı, polis kaldırarak apartman merdivenine oturttu. Ardından gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan yerde yatan erkek şahsın hakkında, eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti

Kaynak: İHA

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