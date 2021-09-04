Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
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Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, sokakta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Esenyurt'ta, sokakta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları grup ile karşılaştı. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi elindeki tabancayla husumetlilerine ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler bir kişinin bacağına isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


- İstanbul
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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