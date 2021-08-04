Son dakika haber | İSTANBUL ? ESENYURT'TA SOKAKTA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA; 4 YARALI

Gelen son dakika haberine göre ESENYURT'ta, akrabalar arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

ESENYURT'ta, akrabalar arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 4 kişi tabanca ile yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yaşadıkları trafik kazası nedeni ile tutanak tutup daha sonra para konusunda anlaşamayan akrabalar arasında tartışma yaşandı. Para konusunda uzlaşmak isteyen akrabalar, kıraathanede bir araya geldi. Akrabalar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kıraathanenin dışına taşan kavgada, Bilal İ. yanında getirdiği tabanca ile tartıştığı kişilere ateş etmeye başladı. Kavgada Kemal Ç., Kadir Ç., Bilal İ. ve olayla ilgisi olmayan Abdulselam K., tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırganların kimliği tespit etti. Olaya karışan 8 şüpheli, yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı