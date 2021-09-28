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Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada Esenyurt'ta velayet kavgası çıktı, kadın sokak ortasında bayıldı Esenyurt'ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada

Esenyurt'ta velayet kavgası çıktı, kadın sokak ortasında bayıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın sokak ortasında bayılırken yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boşanma arifesindeki çift, çocuklarının velayeti için tartışmaya başladı. Yaşanan olaya ailelerin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. İki ailenin sokak ortasında birbirine saldırdığı olayda bir kadın kavganın arasında kalarak baygınlık geçirdi. Dakikalar süren kavga anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında velayet kavgası kamerada
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