Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Esenyurt'ta gayrimenkul işi yapan Ali Ziver Çavuş'a sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi.

Esenyurt'ta gayrimenkul işi yapan Ali Ziver Çavuş'a sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma saat 16.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan gayrimenkul şirketi önünden yaşandı. İddiaya göre gayrimenkul şirketi sahibi olan Ali Ziver Çavuş, caddede yürürken yanına araç ile yaklaşan şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracın kendisine yaklaştığını ve içindeki şahısların elinde silah olduğunu gören Çavuş, caddede bulunan bir duvarın arkasına saklanarak kurşunların kendisine isabet etmesinden son anda kurtuldu. Saldırgan şahıslar, saldırı sonrasında geldikleri araç ile olay yerinden uzaklaştılar. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kendisine saldırı düzenleyenler hakkında şikayetçi olacağını söyleyen Ali Ziver Çavuş; "Saat 16.00 civarından iş yerinden çıkıp aşağıdaki siteye daire bakmaya giderken, karşı tarafta plakasız bir araçla kadın kılığına girmiş kişilerin yolu kestiği gördüm. Silah çektiklerinde beni öldürmek istediklerini anladım. Kendimi savunmak için yan tarafa geçtim. Hasımlarımız bellidir. Sosyal medya üzerinden de tehditler aldım hasımlarım tarafından" şeklinde konuştu.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anların cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ali Ziver Çavuş'a karşı düzenlenen silahlı saldırı anları ve Çavuş'un saldırıyı fark etmesi sonrasında duvar arkasına saklanarak kendini koruması görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA