Esenyurt'ta sokak ortasında demir sopalı kavga kamerada

Esenyurt'ta Suriyeli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada demir sopalar kullanıldı.

Esenyurt'ta Suriyeli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada demir sopalar kullanıldı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Suriyeli iki aile arasında sosyal medyada yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılaşan taraflar, birbirine girdi. Arabadan demir sopalar alan şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kavgaya tutuşan taraflar araçlarından demir sopalar alarak birbirine saldırıyor. Kavgada yerden sökülen kaldırım taşlarının da kullanıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı