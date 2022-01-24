Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi - Haberler
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Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.

Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.

Hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor. Ekipler, hava şartlarından kaynaklı beslenme olanakları azalan hayvanlara düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak, sokak hayvanlarının yaşama tutunmasına destek oluyor.

Ekipler, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mamayı yeniden dolduruyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

Esenyurt'ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt Belediyesi, Sokak Hayvanları, kar, su, Yerel, Haber

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