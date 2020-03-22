Esenyurt'ta sokağa çıkmayan yaşlılara evinde sağlık hizmeti veriliyor İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı ve hastalara evde sağlık hizmeti verdi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı ve hastalara evde sağlık hizmeti verdi.

Esenyurt Belediyesi doktor, hemşire ve sağlık görevlileri, 65 yaş ve üstünde olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayanların yardımına koştu. Ekipler hastaların ayağına giderek muayene yaptı. Evde bulunan diğer aile bireyleri de sağlık taramasından geçirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle bilgilendirme yapılarak, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler, ameliyat sonrası taburcu edilen 3 hastayı evinde ziyaret etti. Yapılan muayenelerde hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Hastalara ve yakınlarına evde kalma uyarıları yapıldı. Sağlık görevlileri, aile bireylerine ihtiyaç halinde kendilerine ulaşmasını istedi. Evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(Erdal Caniçelli/İHA)

Kaynak: İHA