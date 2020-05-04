Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ve tabanca ile yakalandılar

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Esenyurt'ta durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu 5 kişide sahte ABD doları, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Esenyurt'ta durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu 5 kişide sahte ABD doları, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda önlem alırken Pazar Yolu Caddesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçtaki Suriyeli; Yusuf N., Muhammed D., Mustafa K., Mahmud D. ve Filistinli Muhammed T. indirilerek kimlik ve izin kontrolü yapıldı. Bu sırada Muhammed T.'nin yapılan üst aramasında 100'lük sahte olduğu anlaşılan 90 dolar ile üzerinde bulunan montta toplam 480.51 gram preslenmiş esrar, 9.42 gram eroin ve 6.94 gram bonzai bulundu. Araçta hassas terazi, şöför koltuğunun alt kısmında kuru sıkıdan bozma tabanca bulundu. Araçtaki 5 şüpheli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA