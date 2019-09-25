Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu
ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Esenyurt'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.