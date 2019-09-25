Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu

Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

25.09.2019 21:13
Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta denetim yapan  Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin  üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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