Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor
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Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor Esenyurt'ta derenin rengi siyaha döndü.

Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta derenin rengi siyaha döndü. Çevresine yaydığı pis kokudan ve kirli sudan rahatsız olan vatandaşlar, derenin bir an önce eski haline döndürülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Esenyurt Gaziler Parkı yanında bulunan derede fabrikaların atık suları suyun rengini değiştirdi. Daha önce de atık sular sebebiyle mavi ve yeşil renkte akan dere, çevresinde yaşayanların korkulu rüyası oldu. Vatandaşların iddiasına göre hastalık yaydığı da söylenen dere, yaz aylarının gelmesiyle çevresine pis kokular yaymaya başladı. Pencerelerini kokudan dolayı açamadığını belirten mahalle halkı ise bir an önce yetkililerin duruma el atmasını ve derenin eskiden olduğu gibi temiz günlerine döndürülmesini istedi.

"Esenyurt büyüdükçe Haramidere kirlendi"

Dereden yıllar önce tertemiz suların aktığını şuanda ise sadece zehirli suyun bulunduğunu belirten ve mahallede onlarca kişinin dere suyundan hasta olduğunu iddia eden Derviş Altun, "Biz Esenyurt'a 1986 yılında taşındık ve o yıllarda bu dereden balık tutardık. O zamanlar bu derede tertemiz bir su vardı fakat Esenyurt büyüdükçe bu dere de kirlendi. Sadece dere değil Esenyurt'ta kirlendi. Benim eşim koah hastası ve eşim gibi hasta olan mahallede onlarca insan var. Ben onların hastalıklarının bu dere yüzünden olduğunu düşünüyorum. Buradan başka bir yere de gidemiyorum çünkü yıllardır buradayız, artık evimiz burası olmuş. Zamanında önlem alınmalıydı burası için. Esenyurt büyüdükçe dere kirlendi fakat dere için kimse bir şey yapmadı. Artık yanında duramıyoruz leş gibi kokuyor. Önceden balıkların, kurbağaların, yılanların gezdiği derede şuanda ne ararsanız o var. Şuanda dereyi ıslah için çalışmalar sürüyor fakat dere düzelir mi bilmiyorum. Düzelmezse eğer bu pisliğin içinde yaşamaya devam edeceğiz çünkü gidecek başka bir yerimiz yok" diyerek dereden dolayı yaşadığı mağduriyeti anlattı.

(HP- MB-ÖFA

Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor
Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor
Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor
Esenyurt'ta siyah akan dere zehir saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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