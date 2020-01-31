Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu
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Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu.

31.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:21
Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu

'ta bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu. Kadının cesedinin uzun süredir evde olduğu değerlendiriliyor.


Olay, Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kötü kokular gelen bir sitenin dairesinden ihbar alan olay yerine geldi. Polis ekipleri sitede bulunan dairenin içerisinde genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cesedinin şiştiği öğrenilirken, polisin incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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