Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
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Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu

ESENYURT'ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda sırası gelen 60 yaş ve üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı oldu.

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ESENYURT'ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda sırası gelen 60 yaş ve üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama işlemleri devam ediyor. Öncelikli grupta olan ve sırası gelen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kurulan çadırlarda aşı oldu. Esenyurt Meydanı'nda da sırası gelen ve 60 yaş üzeri olan vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çadıra gelerek, aşılarını oldu. Aşı olan Lütfü Gür, "Böyle iyi insanlarla beraber olduğum için gurur duyuyorum. 62 yaşındayım. Aşı olmaktan korkmuyorum" dedi.


- İstanbul
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu
Esenyurt'ta, sırası gelenler koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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