Esenyurt'ta 'siparişim gecikti' diyen kadından önce bıçaklı sonra taşlı saldırı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişinin geciktiğini iddia ederek, çalışanlara döner bıçağı ile saldırdı. Restorandan güçlükle çıkarılan kadının daha sonra tekrar gelerek, cama taş attığı iddia edildi.

Olay, 17 Kasım Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. İddiaya göre, dükkana gelen bir kadın ciğer siparişi verdi. Kadın sipariş verdikten 10 dakika sonra, "Siparişim gecikti" diyerek, restoran çalışanları ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada çalışanlardan birinin karşılık vermesi üzerine kebapçının mutfağına giren kadın, eline aldığı döner bıçağı ile etrafa saldırdı. Çalışanlar kadını güçlükle durdurarak, dışarı çıkardı.

CAMI TAŞLADILAR

"DÖNER BIÇAĞI ÇEKTİ"