Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

01.03.2021 02:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 03:03

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan R. G. ve B. K, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Açılan ateş sonucu caddede bulunan 3 araca da kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Şüpheliler olayda kullandıkları aracı TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde bırakarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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