ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI; O ANLAR KAMERADA Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/Esenyurt'ta gayrimenkul işiyle uğraşan bir kişi yol ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/

Esenyurt'ta gayrimenkul işiyle uğraşan bir kişi yol ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü 16.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gayrimenkul işiyle uğraşan Ali Ziver Çavuş evinden çıkarak iş yerine doğru yürüyordu. Nazım Hikmet Bulvarı'na geldiği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içindeki bir kişi, Çavuş'u hedef alarak otomobil içinden silahla 6 el ateş açtı. O sırada Çavuş, silah seslerini duyunca yol kenarındaki duvarın arkasına saklandı. Olayda Ali Ziver Çavuş yaralanmazken, şüpheli geldiği otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DUVARIN ARKASINA SIĞINDIM"Ali Ziver Çavuş "İş yerime gitmek için kaldırımda yürüyordum. O sırada karşı taraftan bir aracın yolu kestiğini fark ettim. Namluyu bana uzattığını ve çarşaf giyen bir erkek olduğunu gördüm. Silah seslerini duyunca, buradaki duvarın arkasına sığınarak kendimi korudum. Gelen mermiler de duvarlara isabet etti. Beni öldürmek için geldi. Daha öncede benzer olaylar yaşadım. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Olayda ben yara almadım. Kamera kayıtları da var." dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ali Ziver Çavuş kaldırımda yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaşıyor. Otomobilden silahla ateş açıldığı sırada Ali Ziver Çavuş, yol kenarındaki duvarın arkasına sığınıyor. Ardından çevredekiler olay yerine koşuyor.

Kaynak: DHA