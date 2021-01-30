Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga-1
30.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:58
Son dakika haberler: Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT'ta iki grup arasında uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavga çıktı.
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'ta iki grup arasında uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavga çıktı. Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda biri kılıç darbesi, diğeri darp olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili iki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı