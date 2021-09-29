Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Eylül'de akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi'nde Erhan F. ile Erol Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol Ç. yanında bulunan tabancayla Erhan F'ye ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erhan F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Erol Ç. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay yanı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tartışma ve Erol Ç'nin ateş etme anı yer alıyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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