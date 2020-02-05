: Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:55

Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adile Naşit Bulvarı'nda taksiciler ve bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra hastane önünde toplanan gruptakiler, burada tartışmaya devam etti.

Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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