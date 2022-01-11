Esenyurt'ta silahlı kavga

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir otomobil ile bir iş yeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gece saatlerinde alışverişe gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında cadde üzerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce alışverişe gelen kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan kişi yara almazken, açık olan iş yerine sığındı. İş yeri çalışanları da önlem amaçlı iş yerinin kepenklerini kapattı.

Bu sırada şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, saldırıya uğrayan kişinin bilgisine başvurdu.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yeri inceleme çalışması sırasında bir otomobil ile iş yerinin camlarında kurşun isabet etmesi nedeniyle hasar oluştuğunu belirledi.

Zarar gören otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında, iş yerine sığınması sayesinde saldırıdan yara almadan kurtulmayı başaran kişinin saldırı sonrası girdiği market içinde yaşananlar görülüyor. Görüntülerde market içinde 2 kişinin konuştuğu, kepengi kapalı olan markette bulunan ve saldırıya uğrayan kişiyi tutmaya çalışan kişilerden birisinde pompalı tüfek olduğu yer alıyor. İş yerinde bulunan kişilerden birisinin telefonla görüşmesi yaptığı, diğer kişinin onu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.