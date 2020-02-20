Esenyurt'ta silahlı kavga

20.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:32

Ersan SAN/ ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 1540 sıralarında, Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İki müşteri grubu arasında dönercide tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İşyeri çalışmaları grupları dışarı çıkardı. Çıkarılmaları üzerine sinirlenen kişiler, dönerci çalışanlarına ateş açtı. İki çalışan bacaklarından yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Polis, iki saldırganı gözaltına aldı