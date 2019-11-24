Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
24.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:00
Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin, farklı araçlarla olay yerinden kaçan zanlı ile yaralıyı arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA