Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
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Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

ESENYURT'ta aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı Kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.


Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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