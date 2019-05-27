ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)
Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA
Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
Kaynak: DHA
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