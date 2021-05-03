Esenyurt'ta silahlı kavda 1 kişi ağır şekilde yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelene silahlı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Esenyurt'ta meydana gelene silahlı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesinde Mimarsinan Caddesinde 5 katlı binanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre; kimlikleri belirsiz 3 kişi, Doğukan Çalışır'a ait işyerinin önüne geldi. Bir kişi işyerine girip, Çalışır ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli Çalışır'a silahla ateş açtı. Bel, bacak ve sırtına isabet eden 4 kuşunla yaralanan Çalışır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışır'ın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Furkan Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı