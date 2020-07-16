Esenyurt'ta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
16.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:07
Esenyurt'ta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11 Temmuz'da Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler Barış K., Muhammed E., Ümit Ö. ve Candaş K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Ümit Ö'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Candaş K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA