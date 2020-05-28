Esenyurt'ta silah kavga; 2 yaralı
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Esenyurt'ta silah kavga; 2 yaralı

ESENYURT'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu.

Esenyurt'ta silah kavga; 2 yaralı
28.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:02
ESENYURT'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay saat 22.30 sıralarında  Saadetdere Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan 2 kişi, daha önceden husumetli oldukları iddia edilen kişileri yol kenarında otomobil içinde beklerken gördü. Bunun üzerine yanlarına gidip tartışmaya başladılar. Tartışma büyüdü bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya hafif ticari araçla gelen başka bir grup da katılınca silahlar çekildi. Hafif ticari araçla gelen bir kişi, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri  kaçarken belinden çıkardığı tabancayı yakınındaki inşaat şantiyesinin bahçesine attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve  polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra araçlarla Silivri istikametine kaçan şüphelileri  yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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