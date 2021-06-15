Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
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Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu Esenyurt'te şiddetli yağış ve dolu etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

İSTANBUL - Esenyurt'te şiddetli yağış ve dolu etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altında sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu - Haberler
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