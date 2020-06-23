Esenyurt'ta şiddetli yağış sele neden oldu Esenyurt'ta şiddetli yağış sele neden oldu.

Esenyurt'ta şiddetli yağış sele neden oldu. Sel sularına kapılanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Selden kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Edinilen bilgilere göre şiddetli yağış, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde sele neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel sularında mahsur kalan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA