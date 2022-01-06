Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi - Haberler
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Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi Direğin üzerine devrildiği park halindeki 2 araçta hasar oluştu Şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan direklerin sallandığı görüldü Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir trafik lambası direği park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Direğin üzerine devrildiği park halindeki 2 araçta hasar oluştu

Şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan direklerin sallandığı görüldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir trafik lambası direği park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Esenyurt'ta etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üstündeki bir direk devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle trafik ışıklarının olduğu direk özel bir hastanenin olduğu otoparktaki 2 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarında sallanan diğer direkler de görüntülendi.

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar trafik lambasını devirdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

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