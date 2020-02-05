Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu
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Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı kısmen uçtu.

05.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:50
Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı kısmen uçtu.

759 sokakta 4 katlı binanın çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçması üzerine, olay yerine , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatıdaki kopan ve tehlike oluşturabilecek parçaları merdiveniyle güvenli bir yere indirdi.

Sokakta bulanan araçlar ise sahipleri tarafından güvenli alanlara çekildi.

Kaynak: AA
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