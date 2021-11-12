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Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı

Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki bir ticari takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından bir anda alevler yükselen taksici, kendini güçlükle dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

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