Esenyurt'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Esenyurt'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde yan yolda Edirne istikametine ilerleyen Ahmet Keçici idaresindeki 34 UK 8501 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü Keçici, durumu fark edince aracını durdurarak eşiyle birlikte indi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye de yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü.

Esenyurt'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Esenyurt'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Esenyurt'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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