Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu

15.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:48

ESENYURT'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan adam emniyet ekiplerince yakalanırken, yaşanan arbedede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçlarını yol kenarına park eden çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sevgilisine öfkelenen adam otomobilde bulunan pompalı tüfekle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihara kalkışan adamı ikan ederek elinde pompalı tüfeği aldı. Bu sefer de kaçmaya çalışan adam polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan adam ile sevgilisi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralı polis memuru da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise polis ekiplerinin aramalarının ardından otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul