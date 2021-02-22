Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı
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Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı

22.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:44
Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı

ESENYURT'ta, kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşına mesaj attırıp tuzağa düşüren kişi dehşeti yaşattı.

ESENYURT'ta, kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşına mesaj attırıp tuzağa düşüren kişi dehşeti yaşattı. Arkadaşına otomobilin içinde silahla yaralayan C.B. daha sonra da araçtan attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında Esenyurt'un Gökevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D.'ye sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attırdı.

Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi.  Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTO YIKAMAYA GİDİP KAN İZLERİNİ TEMİZLETMEYE ÇALIŞTI

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan olayı itiraf ederek, 2 tabancayı arsaya gömdüğünü söyledi.  Gözaltına alınan E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi.  A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı

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Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı
Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı
Esenyurt'ta sevgililerin dehşet planı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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