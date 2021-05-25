Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu
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Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu Gençlerin barışma toplantısı kanlı bitti: 1 yaralı Esenyurtta kavga eden iki sevgiliyi barıştırmak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu

Gençlerin barışma toplantısı kanlı bitti: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurtta kavga eden iki sevgiliyi barıştırmak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Lüks jiple gelen şahıs etrafa kurşun yağdırırken kavgayı izlemek için olay yerine gelen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Atatürk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olduklarını öğrenilen Ozan T. ile Melisa T. isimli şahıslar kavga edip ayrılmaya karar verdiler. Genç sevgililerin ayrılık kararı almasının ardından arkadaş grupları çifti barıştırmak için görüştürmeye karar verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu pazar günü belirlenen yerde buluşan grup konuşmaya başladı. Ancak kısa süre sonra konuşma tartışmaya döndü. Hakaretlerin küfürlerin edilmesinin ardından taraflardan biri olay yerinden ayrılarak diğer tarafa beklemesini söyledi.

Jiple gelip kurşun yağdırdılar

Olay yerinden ayrılan grup silahları kuşanıp tekrar buluşmanın yapıldığı yere geldi. Araç içinde bulunan Ertuğrul K., Ozan T., Volkan G. ve Mahir Ş. isimli şahıslar silahlarına davranıp çevreye ateş açtı. Toplanan grup bir anda kaçışmaya başlarken bu sırada olaydan bağımsız bir şekilde toplanan kalabalığı izleyen Berkay B. silahtan çıkan mermi ile sağ bacağından yaralandı. Olaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silahlarla birlikte yakalandılar

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Berkay B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı. Şahısların Avcılar Tahtakale mahallesinde bir evde saklandığı ihbarını alan ekipler baskın düzenlendi. Ertuğrul K., Ozan T., Volkan G. ve Mahir Ş. şahıslar 2 adet ruhsatsız bir adette kurusıkı tabanca ile ele geçirildiler. Karakoldaki ifadelerin ardından Ertuğrul K.'nin, Berkay B. vurduğu tespit edildi. Olaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu
Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu
Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu
Esenyurt'ta sevgilileri barıştırmak isterken silahlar konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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