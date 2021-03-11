ESENYURT'TA SEVCAN DEMİR'İN ÖLÜMÜ... DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI
ESENYURT'ta dini nikahli eşi Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi bulundu.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol