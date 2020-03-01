ESENYURT'TA SERVİS ŞOFÖRLERİNDEN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN KONVOY

01.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:01

Esenyurt'ta servis şoförleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için konvoy oluşturdu. İlçenin ana caddelerinde marşlar eşliğinde korna çalarak ilerleyen konvoy, General Kani Akman 1. Kışlası'nın önüne gitti.

Esenyurt'ta servis şoförleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için bir araya geldi. Esenyurt Evlendirme Dairesi otoparkında toplanan yaklaşık 50 servis aracı Türk bayraklarıyla donatıldı. Araçlar marşlar eşliğinde ilçenin ana caddelerinde konvoy oluşturdu. Konvoya, yunus polisleri de siren çalarak eşlik etti. İlçeyi turlayan konvoy, Hadımköy'de bulunan General Kani Akman 1. Kışlası'nın önünde durdu. Şoförler kışla önünde 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı. Grup üyeleri İstiklal Marşı okuduktan sonra kışlanın önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------Bayraklarla donatılan araçlarYunus polis ekipleriKonvoyun korna çalarak gidişiİstiklal Marşı ve atılan sloganlar

Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA