Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1464. Sokak'ta seyir halinde olan Ersin A. idaresindeki 34 LEK 846 plakalı servis minibüsü, yolda annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki V. T.'ye çarptı.

Aracın altında kalarak bir süre sürüklenen çocuğun yardımına annesi koştu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Araç sürücü Ersin A, kazanın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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