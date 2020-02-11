: Esenyurt'ta servis minibüsü ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

11.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:03

Esenyurt'ta servis minibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Yanyol 1676. Sokak kesişimi Hadımköy istikametinde seyreden Emre K'nin kullandığı 34 LAK 621 plakalı servis minibüsü ile Adil O. idaresindeki 34 LFD 261 plakalı otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 7 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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