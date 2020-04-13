ESENYURT'TA SEMT PAZARINDA "SOSYAL MESAFE"Yİ HİÇE SAYDILAR
ESENYUR'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.
13.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:15
ESENYUR'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti. Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ne kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
-----------------------Semt pazarından görüntüler-Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması-Vatandaşların alışveriş yapması-Pazarcıların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanması-Detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA