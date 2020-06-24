Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi Esenyurt'ta dün etkili olan şiddetli yağmurda evlerini su basan vatandaşlar için Esenyurt merkez spor salonu hazır hale getirildi.

Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün etkili olan şiddetli yağmurda evlerini su basan vatandaşlar için Esenyurt merkez spor salonu hazır hale getirildi. Vatandaşların bir kısmı ise Esenyurt Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Esenyurt Belediyesi ise selde mağdur olan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Baskın haberini alır almaz olay yerine giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozkurt, çalışmalar tamamlanana kadar tüm ekiplerin bölgede kalacağını söyledi. Öte yandan ekipler hummalı bir çalışma yaparak selde mağdur olan vatandaşlar için merkez spor salonunu hazır hale getirdi. Vatandaşlar için yemek, giysi ve yataklar hazırlandı. Bazı vatandaşlar ise otellerde ağırlandı.

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Başkan Kemal Deniz Bozkurt, "Sel baskınından etkilenen vatandaşlarımız, valiliğimiz ve belediyemizin koordinasyonu ile otellere yerleştirildi. İhtiyaç olması ihtimaline karşı Merkez Spor Salonumuzu da vatandaşlarımız için hazırladık. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarımıza ise ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA