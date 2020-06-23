Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu Esenyurt'ta şiddetli yağmurun ardından sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu.

Esenyurt'ta şiddetli yağmurun ardından sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu. Esnaf İdris Dikyar, "Birden teyzenin suya girmesini gördük atladık, kurtardık. Sağlık durumu iyiydi. Elleri biraz parçalanmıştı" dedi.

Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katı sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapılmıştı. Kadını sel sularından kurtaran esnaf İdris Dikyar yaşadıklarını ve kadını nasıl kurtardığını anlattı.

"SAĞLIK DURUMU İYİYDİ, ELLERİ BİRAZ PARÇALANMIŞTI"

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İdris Dikyar, "Birden bire dolu yağmaya başladı. Orta yaşlarda bir ablaydı. Suya girme dediğimiz halde suya atladı. Suya kapılıp gitti. Bu taraftan kurtaramadık. 10 metre aşağıdan kurtardık. Sağlık durumu iyiydi. Elleri biraz parçalanmıştı. Komple buraları su bastı. Pazardan gelip eve gitmeye çalışıyordu birden suya kapıldı. O sırada su girmesin diye dükkanı kapatmaya çalışıyorduk. Birden teyzenin suya girmesini gördük, atladık kurtardık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA