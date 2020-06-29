Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı
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Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta şiddetli yağış nedeniyle taşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Haramidere'de ekiplerce ölçüm planlama çalışmalarına başlandı.

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı
29.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:31

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta şiddetli yağış nedeniyle taşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Haramidere'de ekiplerce ölçüm planlama çalışmalarına başlandı. Dere yatağının en az 10 metre daha genişletilmesi de yapılacak çalışmalar arasında öngörülüyor.

Geçtiğimiz Salı günü Pınar Mahallesi 1272 sokak ve çevresinde bulunan Haramidere, şiddetli yağış sonrası taşmış 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda ev ve iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Esenyurt'ta taşkının yaşandığı sokakta ve çevresinde, ekiplerin yol ve çevre düzenleme çalışmaları haftanın ilk iş gününde de devam etti. Kaldırım taşları düzeltilirken, evlerine sel suları dolan vatandaşların temizlik çalışması yaptığı da görüldü.

TAŞAN DERE YATAĞININ 10 METRE GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

Haramidere olarak bilinen taşan dere yatağının 10 metre genişliğinde olduğu öğrenildi. Bu sabah harita teknikerleri tarafından dere yatağında ölçüm yapıldı. Ölçüm sonrası keskin olan dere yatağındaki virajın ve çevresinin 10 metre daha genişletilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı. Ölçümü yapan Harita Teknikeri Nurullah Türk, "Planları ayarlıyoruz. Birkaç gün sonra buranın planlarını belediyeye teslim edeceğiz. Belediyenin de bu alan hakkında kendi projeleri olacak. O projeler halinde de buraya inşaata gireceğiz. Buranın genişletilmesi ihtimali yüksek. Şu anda 10 metre dere yatağı genişliği. Belki bir 10 metre daha genişletilmesi mümkün olabilir. Zaten burada gördüğünüz alanda çok keskin bir viraj var. Geçen sel baskınında da oradan çıktı su yukarıya. Dere yatağının keskin olması sel nedeni. Genişletilirse eğer su yolunu bulur diye düşünüyorum" dedi.

Selin yaşandığı sokakta oturan bir diğer vatandaş ise temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Bodrumlara oturma izni vermiyoruz dediler inşallah devam eder böyle insanlar da rahat eder" diye konuştu.

Öte yandan, çalışmaların ilerleyen günlerde hız kazanması beklenirken dere ve çevresinde bulunan binalarda bodrum katlarda şu anda oturma izni verilmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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