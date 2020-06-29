Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta şiddetli yağış nedeniyle taşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Haramidere'de ekiplerce ölçüm planlama çalışmalarına başlandı.

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı
29.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:57

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta şiddetli yağış nedeniyle taşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Haramidere'de ekiplerce ölçüm planlama çalışmalarına başlandı. Dere yatağının en az 10 metre daha genişletilmesi de yapılacak çalışmalar arasında öngörülüyor.

Geçtiğimiz Salı günü Pınar Mahallesi 1272 sokak ve çevresinde bulunan Haramidere, şiddetli yağış sonrası taşmış 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda ev ve iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Esenyurt'ta taşkının yaşandığı sokakta ve çevresinde, ekiplerin yol ve çevre düzenleme çalışmaları haftanın ilk iş gününde de devam etti. Kaldırım taşları düzeltilirken, evlerine sel suları dolan vatandaşların temizlik çalışması yaptığı da görüldü.

Taşan dere yatağının 10 metre genişletilmesi planlanıyor

Haramidere olarak bilinen taşan dere yatağının 10 metre genişliğinde olduğu öğrenildi. Bu sabah harita teknikerleri tarafından dere yatağında ölçüm yapıldı. Ölçüm sonrası keskin olan dere yatağındaki virajın ve çevresinin 10 metre daha genişletilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı. Ölçümü yapan Harita Teknikeri Nurullah Türk, "Planları ayarlıyoruz. Birkaç gün sonra buranın planlarını belediyeye teslim edeceğiz. Belediyenin de bu alan hakkında kendi projeleri olacak. O projeler halinde de buraya inşaata gireceğiz. Buranın genişletilmesi ihtimali yüksek. Şu anda 10 metre dere yatağı genişliği. Belki bir 10 metre daha genişletilmesi mümkün olabilir. Zaten burada gördüğünüz alanda çok keskin bir viraj var. Geçen sel baskınında da oradan çıktı su yukarıya. Dere yatağının keskin olması sel nedeni. Genişletilirse eğer su yolunu bulur diye düşünüyorum" dedi.

Selin yaşandığı sokakta oturan bir diğer vatandaş ise temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Bodrumlara oturma izni vermiyoruz dediler inşallah devam eder böyle insanlar da rahat eder" diye konuştu.

Öte yandan, çalışmaların ilerleyen günlerde hız kazanması beklenirken dere ve çevresinde bulunan binalarda bodrum katlarda şu anda oturma izni verilmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir
Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'na çağrı: 1 yıl daha oynayabilir
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Destici
Magazin Murat Boz Cenk Eren Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı derede ölçümler başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:58:38. #1.14#
title